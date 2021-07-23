人民幣兌美元中間價23日報6.4650，較22日6.4651，微升1個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，23日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩於2.2％。

這是進入7月逆回購操作縮量後，連續第17日定在百億規模，仍完全對沖當日到期，全周來看亦完全對沖到期量。路透統計，本周公開市場共有500億元逆回購到期，每日100億元。