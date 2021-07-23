人民幣中間價微升1個基點 人行百億逆回購 10:502021/07/23 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價23日報6.4650，較22日6.4651，微升1個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，23日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩於2.2％。 這是進入7月逆回購操作縮量後，連續第17日定在百億規模，仍完全對沖當日到期，全周來看亦完全對沖到期量。路透統計，本周公開市場共有500億元逆回購到期，每日100億元。 挺南向 台塑資源百億聯貸一銀主辦 陸港觀盤－審視基本面 聚焦潛力產業 #基點 #百億 #逆回購 #對沖 #微升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 退休運將成焦屍 家屬悲慟相擁 04:102021/07/23 社會新聞 大家都窩在家裡看東奧 日本「宅經濟」正夯炒熱新商機 10:002021/07/23 體育 警方認證 吳亦凡與腥聞女有性關係 04:102021/07/23 娛樂新聞 一審檢察官升主任 法務部長圈選23人名單出爐 10:492021/07/23 社會 劉德華影片慰災民竟被問捐了沒 04:102021/07/23 娛樂新聞 河南暴雨 經損12億人民幣 04:102021/07/23 全球財經 廢紙飆 紙箱三度喊漲 04:102021/07/23 財經要聞 心臟零件出狀況！經導管主動脈瓣膜置換免開心 07:432021/07/23 健康 沈智慧開砲不應延任 江啟臣：選舉時程與任期都依中常會決議辦理 11:592021/07/23 政治 裝修爭議多！延期加收費、完工驚見規格不符⋯網友熱議糾紛盤點 09:152021/07/23 生活 外資買超357億 史上第六高 04:102021/07/23 財經要聞 財經熱門新聞 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 遭爆8成疫苗被退貨 高端緊急回應了 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 震撼彈！王文淵卸任台化董座 王家退出第一線經營 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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