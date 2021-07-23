近期許多港人移居英國，香港東網報導，倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）英國當地時間22日發聲明，歡迎港人到當地定居，並表示市政府會撥款90萬英鎊（約台幣3468萬元）協助他們解決住屋、就學和尋找工作的問題。

英國因應中國去年實施《香港國安法》，在今年1月31日起開放讓符合BNO資格的港人申請5年期BNO居留簽證，憑該簽證在英住滿一年後，便可正式申請成為英國公民；中方斥英方此舉干涉內政。

倫敦市長表示，目前已有超過3.4萬名港人申請了BNO簽證，但受疫情影響，不少人仍未抵達英國。他認為大約四分之一至三分之一的申請者會以倫敦為落腳點，並指倫敦會熱情地歡迎到來的港人，且有協助他們的道德責任。

倫敦市長說，受到疫情和英國脫歐影響，數以萬計的人離開倫敦，因此當地有破紀錄的職位空缺；而市政府會撥款並與社區團體合作，協助港人適應當地生活。他也承認，自去年1月新冠疫情開始從中國傳播開來之後，倫敦針對華人及亞裔人士的仇恨罪行有所增加，但目前已經回落。

英國政府估計，未來5年可能有多達32.2萬港人申請BNO簽證，預料今年會有約12.3萬至15.3萬港人申請。