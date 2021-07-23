東奧女子射箭排名賽，太陽炙熱，俄羅斯選手賽後昏倒，眾人嚇了一大跳。(季志翔攝)

東京奧運開幕日就有中華健兒出征，上午女子射箭個人排名賽登場，韓國選手包辦前三，而且都改寫1996年奧運紀錄，就連排名第四的墨西哥選手也超越奧運紀錄，競爭相當激烈。中華隊林佳恩651分表現最佳，排名21，雷千瑩與譚雅婷狀況稍差分居27、30。

相隔1年多再次踏上國際賽征程，由於太陽太大，加上場上風勢飄忽不定，因此三位女將都只能藉由賽事中來進行調整。

女子個人賽每位選手都要射72箭，林佳恩在沒有壓力的情況下反而較能放開手腳，射出28支10分箭，5支正中靶心，651分排名21，個人賽首戰對手是印尼選手。

原本最受期待的「雷母」雷千瑩，反而手感欠佳，一開始就遲遲無法掌握住節奏感，經常在最後倒數秒數的時候才出手，壓力頗大，21支滿分箭，10支靶心，640分名列30。

經驗老道的譚雅婷則是漸入佳境，22支滿分箭、646分排名第27。

三位女將聯手射出1937分，團隊排名第7，前四種子首戰輪空，中華女子團體賽首戰對手是德國隊，進入八強後將碰到實力強勁的墨西哥，躲過頭號種子韓國隊。

韓國女將不愧是射壇霸主，安山680分、36支滿分箭，穩居首席，張珉禧677分緊追在後，姜彩瑛675分，三人霸占前三席位，而且都改寫烏茲別克選手在1996年亞特蘭大奧運的673分奧運紀錄，韓國團隊2032分同樣改寫自己於2008年北京創下的奧運紀錄，但距離世界紀錄仍有一段差距。

此外，場上還發生驚魂記，俄羅斯選手在比賽結束後突然昏倒，大會反應有些太慢，事件發生後近10分鐘才有醫護人員抬著擔架到場，幸好沒有出現憾事。