侯怡君和蕭大陸情纏20年，今年5月鬆口雙喜臨門，兩人早在3年前登記結婚，近期則是順利受孕，未料近日週刊爆料侯怡君臉書爆走開罵小三，甚至到電視台對質。見此，蕭大陸前女友張金鳳則發文說：「人還是要善良一點」，接著又留言自曝接到警告電話。

據《鏡週刊》報導，許純美女兒的鋼琴老師張金鳳曾與蕭大陸交往，2004年傳出張金鳳接到騷擾電話，「質疑」電話那頭是侯怡君，但侯怡君否認，澄清每次她與蕭大陸有新聞傳出，張金鳳就會打給蕭大陸，「他們都分手那麼多年了，不懂她到底想幹嘛？」

張金鳳發文。（圖／翻攝自Envi Chang（張金鳳）臉書）

得知侯怡君開戰小三的消息後，張金鳳近日發文說收到不少好友關心，「其實我想說的是『跟我一點關係⋯都沒了』，我也沒有幸災樂禍的心情」，她認為：「一方面很開心老天有眼，但一方面也替她感到可憐」。據《ETtoday星光雲》，張金鳳發文4小時後，又補充：「以上留言的各位親愛的朋友們大家要注意了，剛剛侯小姐打電話來警告我、叫囂、辱罵！」

張金鳳最後重申：「怕他日之後盡各種小人的方法去騷擾大家，大家要小心謹慎，我不想你們因為關心我，而受到牽連。」而侯怡君對此暫未回應，但今凌晨在臉書表示：「我冷靜了，如果我的真實故事，妳們當作茶餘飯後的話題！身為人家妻子的妳，千萬不要以為這是一個笑話！這一頁我翻過去了！」兩人會繼續過著夫唱婦隨的幸福人生。