5年前擔任台南市保防科警務正的黃傳宗，向薄紗秀舞的色情酒店業者表示「你的店太辣」，要求對方按月5萬元賄款，以逃避警方查緝，黃退休後持續收錢，共收賄223萬元；歷審依利用職務機會詐取財物罪將他判囚10年，最高法院駁回定讞。

黃在2000年到2006年間擔任台南市政府警察局保防室、保防科之警務正，負責機關內部保防、社會保防、偵防危害國家安全案件、社會治安調查等，並非負責稽查酒店等八大行業業務，但他卻利用警官身分向酒店業者索賄。

經營薄紗秀舞之服務的酒店，為求避免遭查獲或列為重點查緝店家，因此有按月買通員警以求穩定經營之需求，透過友人認識黃男後，黃向對方表示「行情價是3萬元，但是你的店太辣，只收3萬元不值得，我不想處理」。

業者於是提高價錢，每月給黃男5萬元，黃男退休後，還向業者謊稱酒店仍需要打點所長、刑事管區，每月仍會繼續向業者收賄，共詐得43萬元，並將之花用殆盡。

一審、二審斥責黃男向酒店業者詐取財物，嚴重破壞警紀，踐踏社會善良風俗，更加深社會大眾對於員警之負面觀感，影響大部分盡忠職守員警之正面形象，且犯後否認犯行，未返還任何款項，將他重判10年，上訴後，最高法院駁回確定。