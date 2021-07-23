1名住在分租套房的網友日前表示，房東提供的洗衣機因為是整層住戶共用，因此放戶外，他日前準備洗衣時，幫忙將上1位洗衣的房客將衣服拿出洗衣機，沒想到拿到一半竟拿出「整支拖把頭」，拖把頭甚至與該房客的內衣褲一起洗，讓他傻眼且憤怒；房東事後則回應該房客近日就會搬離，並承諾會清理洗衣機。

該網友在臉書「爆怨二公社」發文表示，他住在分租套房中，房東提供的洗衣機是放在戶外、整層樓共用，他日前下班回家時準備洗衣服，發現洗衣機內有其他房客洗好的衣物還未晾曬，他於是好心之下幫忙拿出，沒想到拿到一半時竟拿出1個「拖把的頭」，讓他憤怒且傻眼。

男子幫忙將上1位洗衣的房客將衣服拿出洗衣機，沒想到拿到一半竟拿出「整支拖把頭」，拖把頭甚至與該房客的內衣褲一起洗。（翻攝自臉書「爆怨二公社」）

該網友怒批，公用的物品怎麼可以這麼沒有公德心，「地板拖完，把拖把的頭拆下來丟洗衣機？跟你自己的內衣褲，衣服褲子一起洗就算了，那其他3間要用的人怎麼辦！」他最後索性不用機械，改到自助洗衣店洗衣，最後告知房東之下，房東才回應肇事的房客過幾天就會搬離，之後也找廠商清理洗衣機。

其他網友則留言說，「之前說不定洗很多次了，只是你沒發現」、「所以他全身穿的都跟拖把頭一起洗…」、「我之前跟人合租，還有洗寵物的尿布墊」、「太扯了」、「好噁心」、「直接丟掉就好了，不在乎別人的感受，那麼妳也不需要在意他的感受啊」、「是說一個會把拖把頭跟內衣褲一起洗的人，你還能要求他什麼？」