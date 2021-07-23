賓士汽車製造商戴姆勒(Daimler)周四宣布，計畫到2030年將投資400多億歐元(約470億美元)，以便在激烈的電動車市場競爭；但是集團也警告電動化的轉型也將造成裁員。

戴姆勒在描繪未來電動車策略時指出，在加速電動車生產的同時，將與合作夥伴一同打造8座電池工廠。而在2025年，所有新的汽車製造平台將只生產電動車。執行長Ola Kaellenius答覆提問指出，到2025年，對傳統燃油引擎技術的支出將接近於零。

另外在今年稍晚分拆卡車業務之後，戴姆勒將更名為賓士(Mercedes-Benz)。戴姆勒也沒有為舊款燃油汽車訂下停售的最後期限，執行長希望把話題從何時生產最後一個燃油引擎移開，因為他認為這不是很重要。

在消息公布後，戴姆勒周四股價上漲2.5%。

從2019年到2026年，戴姆勒預計對燃油和插電式混合動力技術的投資將減少80%。此將對就業職位帶來衝擊，因為電動車的零組件數量更少，所需工人數量也比燃油引擎技術少。

戴姆勒預計到2025年純電動車和插電式混合動力車的銷量將占總數的一半，其中50%的多數為純電動車。戴姆勒此前的預估為2030年。

戴姆勒將新推出三個電動車製造平台，一個用於轎車和休旅車，一個為卡車，另一個為高性能車，三者皆將於2025年全面啟用。

另外作為電動化策略的一部分，戴姆勒將在德國Kuppenheim市建立一座電池回收工廠，2023年開始營運。