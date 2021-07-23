《國際油價》原油亞洲電子盤反轉下跌 11:092021/07/23 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周五盤中油價反轉了昨日收盤漲勢，但由於市場預期原油供需關係有趨緊的現象，令跌幅限縮，本周結束時可望守住大部分的漲幅；周五(7/23)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.19美元，報每桶71.72美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.11美元，報每桶73.68美元。(商品行情網) 《國際產業》供應鏈緊缺 英特爾H2前景黯淡 《其他電子》宅經濟續撐ICT產業成長 鴻海加速轉型升級 #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》美債殖利率漲跌太詭異 國銀行庫狂賣債逃命 08:292021/07/23 財經 航運、鋼鐵回神 台股早盤漲逾70點 高端跌停 09:052021/07/23 財經 《其他電子》鴻海H2展望樂觀 鄭州大水及缺料影響不大 10:182021/07/23 財經 《國際金融》ECB鴿派＋財報靚 歐股連3紅 10:012021/07/23 財經 工業文明成就中國崛起 無關西方模式 04:102021/07/23 焦點新聞 《晨間解盤》指數低檔不多 擇股作多(倫元投顧提供) 08:542021/07/23 財經 《商情》黃金亞洲電子盤盤整 10:352021/07/23 財經 重量級股東會 齊聚登場 04:102021/07/23 財經要聞 陸港觀盤－審視基本面 聚焦潛力產業 04:102021/07/23 全球財經 《其他電子》鴻海打造區域製造供應鏈 數位轉型促柔性供應 10:522021/07/23 財經 陳寶郎：油價上攻8字頭 怎麼看都會漲！台塑化下半年利多 04:102021/07/23 財經要聞 財經熱門新聞 遭爆8成疫苗被退貨 高端緊急回應了 - 財經 東元父子決戰 黃茂雄搶下8席董事保住經營權 - 財經 - 旺報 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 震撼彈！王文淵卸任台化董座 王家退出第一線經營 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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