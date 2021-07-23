周五盤中油價反轉了昨日收盤漲勢，但由於市場預期原油供需關係有趨緊的現象，令跌幅限縮，本周結束時可望守住大部分的漲幅；周五(7/23)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.19美元，報每桶71.72美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.11美元，報每桶73.68美元。(商品行情網)