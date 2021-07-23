美國上週初領失業金人數意外上升，科技股德儀重挫，美股四大指數漲多跌少，僅費城半導體指數收跌29點，亞洲股市韓股續揚，日股則因奧運登場休市一天，台股今開高31.62點、報在17603.95點，隨著電子族群向上攻堅，指數一度勁揚百點、最高達17672點，類股輪動快速，惟10點過後出現急殺，10:40過後出現翻黑，預估全日成交量有機會上看6000億元。台股目前上檔10日均線將向下摜破月線，使賣壓較為沉重，容易開高走低，預料整理期間將拉長，下檔支撐在季線附近。

電子股穩健撐盤，尤其集中在中小型電子股，電子成交比重逾5成，台積電(2330)開高在592元後翻黑，鴻海(2317)今日股東會登場，董事長劉揚偉認為，大陸鄭州大水對集團業績影響不大，零組件缺料則會有些許影響，對下半年營運展望維持樂觀看法，盤中股價維持在平盤附近，股王矽力-KY(6415)開高後跌幅收斂，於盤上小漲震盪，大立光(3008)盤中翻黑小跌0.5%，聯發科(2454)則在今IC設計明顯強勢下，上漲逾1.3%、股價最高達934元，面板股今走勢不弱，獲買單拉抬，友達(2409)上漲逾2%、彩晶(6116)漲幅逾1.5%，群創(3481)則小漲震盪。

今中小型電子股表現更勝大型權值股，IC設計敦泰(3545)一度攻上漲停、天鈺(4961)早盤則是一度接近漲停，盤中漲幅收斂到4.5%，晶豪科(3006)盤中漲幅也達4.5%，凌陽(4961)亦走揚約4%；網通族群則有正文(4906)、友訊(2332)的走揚，漲幅約2%，光學股華晶科(3059)早盤後一舉攻上漲停。

貨櫃三雄持續震盪，長榮(2603)震盪劇烈，開高翻黑後，盤中又拉回漲幅逾4%，萬海(2615)、陽明(2609)盤中長漲幅也約1.5%；志信(2611)攻上漲停，榮運(2607)、中櫃(2613)、台航(2617)上漲約5%，航運股資金比重約35%。

鋼鐵股今日一片紅咚咚，燁興(2007)、彰源(2030)大漲逾8%，新鋼(2032)、佳大(2033)、允強(2034)漲幅逾6%，高興昌(2008)、春源(2010)、官田鋼(2017)、聚亨(2022)、燁輝(2023)、志聯(2024)、大成鋼(2027)、威致(2028)、盛餘(2029)等亦上漲逾4%，鋼鐵類股指數漲幅達2.5%。

兆豐國際投顧表示，目前美元指數仍處盤堅趨勢，不利於資金面，技術面台股在站回頸線17700之前，向下趨勢未變，仍須提防短線反彈後有再回測支撐的風險，另外，電子指數雖一度站上月線，但7月16日空方缺口未回補前，向下趨勢未變，金融指數重回5日線，短線有機會挑戰1600點。