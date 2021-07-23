韓國最大純網銀Kakao表示，徵詢多方意見後，決定IPO(股票初次公開發行)價格的上緣不超過3.9萬韓元，約34美元。

前兩天，經本土投資人以及外資詢價圈購後，Kakao決定將IPO的定價設在3.3至3.9萬韓元之間。透過這次IPO，順利的話，Kakao純網銀可拿到2.55兆韓元資金。同時，市值也立刻膨脹到18.6兆韓元，略低於韓國第2大金融業者新韓金融集團(Shinhan Financial Group)的19.8兆韓元。

Kakao指出，26號開始將開放散戶申購。8月初，這家韓國首樁掛牌的純網銀就要IPO了。

不過，市場對其定價卻有不同聲音。Kakao銀行雖然是韓國最大純網銀，但把獲利結構攤開來看，其實與一般傳統銀行業者沒有很大區別。因此，就銀行產業普通以10%的股東權益報酬率(ROE)來說，Kakao純網銀IPO價就定的太高。

另方面，根據Kakao純網銀預估，到2030年時淨利年增率可望看見30%。所以，其放貸業務每年得成長20%才能達到。根據調查，以Kakao銀行家庭貸款業務來說，成長速度放緩，2021年首季才年增0.1%而已。