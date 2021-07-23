東元父子之爭持續延燒，東元電機23日於中壢廠召開股東會改選董事，但股東會過程中疑似因程序不合、資訊不清、且股東發言權受限等多種原因導致股東不滿，對此現場則有董事強調股東會全程合法，且符合防疫規範。

據了解，股東會以同步視訊的方式進行，股東會主席於1樓進行會議主持，而股東則於4樓每7到10人分隔坐落於類似「小蒙古包」的帳棚內觀看同步視訊，但有股民先行離開接受訪問表示，股東會沒有清楚說明股東發言程序，導致現場有許多股東抗議程序不合法，現場氣氛相當鼓譟。

該股民指出，因為防疫期間，各股民需分隔坐在類似蒙古包的帳棚內，股東發言時間，需移動至發言區進行3分鐘的發言，股民強調，3分鐘一到股東會不管股民是否說明完整，都直接將麥克風關掉，讓不少股民幾乎沒說到甚麼話，且因採同步視訊，許多重要公司資訊都相當不清楚，也未有提供具體資料供股民參考，強調股東會的程序確實備受質疑。

據悉，有股民在這次股東會質疑東元有進行不合法的換股造成股東損失，且過去允諾要公開的資料於這次股東會也僅被一句話簡單帶過，連一張清楚的資料都沒有，對此股東會董事則一再強調股東會的進行全程合法且因為要符合防疫規定才會有較特別的股東會形式。