結束跟勇士兩年3000萬美元合約且成非限制自由球員的烏布雷，目前吸引包含尼克、馬刺、熱火、獨行俠等隊的招募興趣，但他心中理想的新東家人選似乎提前出爐，因為他在接受《紐約時報》採訪時公開表示，「我可以幫助尼克變得更好！」

「我可以無縫融入尼克，也能夠幫助他們變得更好，」烏布雷表示，「經過1年艱苦奮戰，尼克已經走上正軌，他們打出很棒球季，蘭道爾與巴雷特打出影響力，每個人都參與其中，成為一個團結的大家庭，席波迪總教練扮演很重要的角色。」

儘管過去幾年尼克很難吸引球員加盟，烏布雷卻渴望能替尼克這種具備偉大影響力球隊效力，「尼克的影響力無須多說，你必須跟現在這個世代的人去討論，但我不會受到其他人的影響，因為我真的不會關注那些，能加盟尼克非常榮幸。」

「現在比賽充滿肢體對抗，」擺明很想加盟尼克態度的烏布雷表示，「如果對手擁有5名身體強硬的球員，這就是球隊優勢，尼克上季第1次對上勇士，他們防守很強硬，始終把我們擋在禁區之外，我認為他們教練團很棒，保持一致性是它們的風格。」