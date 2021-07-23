你手中的iPhone，能捕捉怎樣感動人心的作品？一年一度的iPhone攝影獎（IPPAWARDS）正式揭曉，雖然當前仍在疫情的挑戰下，2021年度、第14屆IPPAWARDS的獲獎作品，仍呈現人類精神美麗、充滿耐力與希望的一面。

根據IPPAWARDS官網，2021年IPPAWARDS大獎以及年度攝影師的殊榮頒給匈牙利攝影師Istvan Kerekes，他在外西凡尼亞（Transylvania）利用iPhone 7拍攝到兩個粗獷的牧羊人，在崎嶇不平的環境中，懷中抱著小羊穿越的身影，男人們的勇氣、環境的淒涼以及他們照料的羊羔所帶來的希望與純真，形成了鮮明的對比。在此之外。年度攝影師一等獎則頒給印度的Sharan Shetty；二等獎則授與了中國大陸的劉丹；年度第三名的則是頒給了美國的Jeff Rayner，他們各自拍攝的作品如下，分別呈現了一個男人與馬在空曠的風景中相聚，相互給予溫暖的情景、還有火星上行走的太空人，以及年輕女孩在洛杉磯人行道上跳躍的身影。

2021年IPPAWARDS大獎以及年度攝影師匈牙利攝影師Istvan Kerekes利用iPhone 7拍攝的外西凡尼亞牧羊犬。（摘自IPPAWARDS官網）

左至右分別是2021年IPPAWARDS一等獎、二等獎、三等獎（年度第一名至第三名）的作品，分別Sharan Shetty透過iPhone X拍攝的作品「黏接」、中國大陸攝影師劉丹透過iPhone 11 Pro Max拍攝的作品「火星漫步」以及Jeff Rayner透過iPhone X拍攝的作品「空中側行」。（摘自IPPAWARDS官網）

在台灣地區，本次則有四位攝影好手獲得佳作 (Honorable mentions) 肯定，包括 IPPA 常勝軍趙培均（Paddy ）和吳佳芳。其中趙培均今年度總共在靜物、系列、其他、城市生活、建築五個項目拿下佳作。

獲獎的趙培均分享，他個人在所有的拍攝題材中特別喜愛拍攝與紀錄建築的立面，每當在城市通勤的過程中發掘了有趣的建築立面，便會駐足欣賞一番，並且試著在附近尋找適當的位置，將其拍攝下來；他也喜歡追尋對稱的畫面，認為對稱的畫面總是給人舒適的感受。而近年來，除了單張作品的創作，他也開始試著以圖組的形式進行敘事表達，除了能夠讓自己練習在同一個主題上發掘不同的視角，同時更能傳達完整的故事與觀點；這一組系列作品是在2020年走訪金門時，以相同的構圖形式來紀錄三座已遭棄置的豪華洋樓而成。

由左至右分別是趙培均在建築類、城市生活、其他類以及靜物類的獲獎佳作。（蘋果提供）

此為趙培均在「系列」類別中的獲獎佳作。（蘋果提供）

這次獲得佳作的還有目前喜歡旅遊攝影的軟體工程師陳銘宏，他以 iPhone 7 Plus 拍攝合歡花的照片「山中的精靈」拿下自然組的佳作，銘宏對 iPhone 攝影獎也不陌生，在2017 年和2019 年時都曾獲得佳作，他提供給 iPhone 使用者的攝影小竅門是提醒善用曝光調整，並大讚 iPhone 內建調參數的功能很棒，稍微調整後製照片就會變很專業，他預計今年要換新出的 iPhone 明年繼續參加挑戰攝影比賽；柯典宏 (史丹佛）則是初次投稿就獲得生活組佳作的精品銷售員，他的得獎作品是 2019 夏天在愛爾蘭打工度假時以初代 iPhone SE 所拍攝，照片是意外發現的一棟1720年老公寓，它歷經了都柏林大饑荒的滄桑，卻還保留了當時最原始的風貌。這間奶奶的房間，保留了裁縫機、報章雜誌等，懸掛在衣櫃的衣服及印花磁磚和壁紙，想捕捉的每個元素都定格在當時的時空，讓畫面訴說著歷史。

由左至右各是陳銘宏的自然組佳作、柯典宏的生活組佳作。（蘋果提供）

同樣第一次投稿就獲獎的森爸 (Ethan) 的人物組佳作作品「小巨人」是用 iPhone 12 Pro 拍下八歲的女兒打籃球的樣子。他表示籃球在亞洲不常被認為是女生的運動，但仍鼓勵女兒去嘗試，她常常會自己練習。當天放學要去接女兒的時候，哥哥跟學長們在場上鬥牛，妹妹就默默的在一盞燈下自己練運球。看到那道光線跟她專注的模樣覺得很感動，於是就用手邊的 iPhone 12 Pro 捕捉下來。森爸平常是一位使用者經驗設計師，他覺得手機的優勢在於體積小，可以拍到最自然的狀態，自己熱衷街頭攝影，看到感動的畫面就可以隨時捕捉。今年摘下動物組佳作的吳佳芳，則是以2018年1月在日本香川縣佐柳島，以iPhone X拍攝的作品獲獎；她分享到日本香川縣的佐柳島有許多貓都喜歡在海邊堤防上散步，當貓咪走到柵欄時自然而然會跳過去，於是她便利用iPhone的連拍功能捕捉到貓咪彷彿在海上跳躍的瞬間動作。

由左至右各是森爸 (Ethan) 的人物組佳作作品、吳佳芳拍攝的動物組佳作。（蘋果提供）

透過這些獲獎攝影師的作品，是否讓你更有一股拿起手機iPhone捕捉瞬間美景的衝動？下一次獲獎的iPhone說不定就是你！有興趣的朋友可至IPPAWARDS官網查看更多歷年來的獲獎作品，從攝影好手的作品中激發創意！