東元股東會今天登場並改選11席董事（含4席獨立董事），結果黃茂雄陣營獲得8席、黃育仁陣營取得3席，現任董事長邱純枝第1高票，黃育仁獲第2高票，不過黃育仁陣營在獨立董事全軍覆沒。

東元父子決戰 黃茂雄搶下8席董事保住經營權
台新金股東會通過配發現金股利0.55元及董事改選
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