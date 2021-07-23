東元改選董事 黃茂雄陣營獲8席、黃育仁陣營3席 11:212021/07/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃茂雄。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東元股東會今天登場並改選11席董事（含4席獨立董事），結果黃茂雄陣營獲得8席、黃育仁陣營取得3席，現任董事長邱純枝第1高票，黃育仁獲第2高票，不過黃育仁陣營在獨立董事全軍覆沒。 東元父子決戰 黃茂雄搶下8席董事保住經營權 台新金股東會通過配發現金股利0.55元及董事改選 #陣營 #黃育仁 #東元 #黃茂雄 #獨立董事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東元股東會前夕 創始5大家族發聯合聲明 向黃茂雄喊話：放手吧 19:332021/07/22 財經 東元創始股東趕在東元股東會前發布聯合聲明 20:212021/07/22 財經 華電傳承 陳昭蓉當舵手 04:102021/07/23 財經要聞 南美館特色疫苗接種站開打 民眾讚優雅舒適 12:082021/07/23 生活 柯文哲嗆王必勝沒貢獻 黃子哲痛批：過河拆橋 14:162021/07/23 政治 台南涵蓋率吊車尾 黃偉哲轟數字遊戲 04:102021/07/23 焦點要聞 全台警戒降至二級 黃偉哲：謹慎小心因應 12:462021/07/23 政治 《產業》無審查程序及文件 安富國際斥光菱收購東友罔顧公司治理 08:032021/07/22 財經 爆林奏延、李文生聽取賽諾菲疫苗進度報告 黃子哲批陳時中睜眼說瞎話 13:272021/07/23 政治 《電機股》端看對手獨董名單 東元董座有話說 13:252021/07/23 財經 《電機股》東元嚴管股東會 董座續看旺H2表現 09:442021/07/23 財經 財經熱門新聞 3、4月期發票千萬特別獎7張未領 18元買茶飲料就中大獎 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。