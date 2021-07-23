各界矚目的東元股東會董事改選23日如期展開，黃茂雄陣營、黃育仁陣營各提11席（七董、四獨董）、7席（三董、四獨董），角逐本屆11席董事，最新董事投票結果出爐，黃茂雄陣營共取得八席，在四席獨董全拿，黃育仁陣營共取得三席，提名的三席一般董事全壘打。

黃茂雄、寶佳、華新三方聯盟提名當選名單如下：邱純枝、黃茂雄、周守訓、程本清、陳翔中、劉維琪、黃協興、林麗珍

黃育仁陣營提名當選名單如下：黃育仁、黃立聰、方頌仁