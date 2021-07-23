東元董事改選揭曉 黃茂雄陣營8席大勝 黃育仁僅3席 11:232021/07/23 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東元股東會董事改選投票。圖／郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各界矚目的東元股東會董事改選23日如期展開，黃茂雄陣營、黃育仁陣營各提11席（七董、四獨董）、7席（三董、四獨董），角逐本屆11席董事，最新董事投票結果出爐，黃茂雄陣營共取得八席，在四席獨董全拿，黃育仁陣營共取得三席，提名的三席一般董事全壘打。 黃茂雄、寶佳、華新三方聯盟提名當選名單如下：邱純枝、黃茂雄、周守訓、程本清、陳翔中、劉維琪、黃協興、林麗珍 黃育仁陣營提名當選名單如下：黃育仁、黃立聰、方頌仁 奇案／每天都想要！「星探之狼」半月就犯案 警曝「逞慾後討100」神秘儀式 東奧》划船黃義婷預賽第4 複賽再拚晉級 #東元 #華新 #陣營 #黃茂雄 #黃育仁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧開幕日 中村勘九郎擔綱聖火台點燃儀式 08:492021/07/23 體育 東元父子相爭 今股東會警防事端 04:102021/07/23 社會新聞 台南涵蓋率吊車尾 黃偉哲轟數字遊戲 04:102021/07/23 焦點要聞 東元改選董事 黃茂雄陣營獲8席、黃育仁陣營3席 11:212021/07/23 財經 東奧》足球界臉蛋天才鄭勝元 6位南韓高人氣鮮肉運動員 12:262021/07/23 體育 《電機股》東元嚴管股東會 董座續看旺H2表現 09:442021/07/23 財經 烟花來了！北市今晚6時開放紅黃線停車、暫停路邊停車收費 12:512021/07/23 生活 柯文哲嗆王必勝沒貢獻 黃子哲痛批：過河拆橋 14:162021/07/23 政治 《電機股》端看對手獨董名單 東元董座有話說 13:252021/07/23 財經 獠次郎》里港雙慈宮 雙俠（下） 09:032021/07/23 生活 重量級股東會 齊聚登場 04:102021/07/23 財經要聞 財經熱門新聞 3、4月期發票千萬特別獎7張未領 18元買茶飲料就中大獎 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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