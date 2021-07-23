新北市中和區一家連鎖藥局楊姓業者，涉嫌未經許可，透過臉書社團向邱姓夫婦以每台390元購買血氧機，楊姓業者並在臉書以每台900元價格販售，牟取暴利，新北地檢署訊後依違反醫療器材管理法，諭令楊姓業者以5萬元交保、邱姓夫婦分別以6萬元、10萬元交保。

檢調獲報，在中和經營連鎖藥局的楊姓業者，透過臉書向在高雄市大社區經營日韓精品舖的邱姓夫婦，購買未經輸入許可的血氧機，檢調循線追查，發現邱姓夫婦自5 月間起，透過臉書社團，以每台390 元，販賣擅自輸入的血氧機給楊姓業者等人，楊姓業者再以每台900元在臉書對外販售，涉嫌違反違反醫療器材管理法之非法販賣未經核准輸入之醫療器材罪。

新北地檢署民生犯罪專組檢察官余佳恩日前指揮調查局新北市調處，並分4路搜索藥局、精品舖及邱姓夫婦住處，查扣進銷貨資料、出貨明細、社團網頁資料、團購群組對話等相關事證，依據查獲資料，精品舖已出售未經核准擅自輸入的血氧機共 753台，至於實際販售數量及不法所得，檢調將再進行清查。

新北地檢署提醒，血氧機是醫療器材，輸入販賣均受法令管制，呼籲民眾在購買血氧機時，應加查證，透過合法正常管道購買，切勿購得來路不明血氧機，致影響檢測訊息的正確性。