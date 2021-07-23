阮姓越南籍新住民年紀已44歲，卻在網路盜圖，以美女臥床攬客。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方在1家平價旅館內當場查獲阮姓女子賣淫。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情期間特殊「人與人連結」屢成破口，警方加強網路巡邏，22日傍晚5時許在北區1家平價飯店內查獲越籍新住民以個體戶型態賣淫，她坦承從4月至今透過LINE方式釣魚，還盜圖貼上火辣女孩倒臥床上的清涼照，警方送檢PCR陰性，依照社會秩序維護法與傳染病防治法送辦。

化名「小喬」的阮姓越南新住民44歲，長住台南，取得台灣身分證已10多年，但已離婚，4月時為了生計鋌而走險下海賣淫。

她在網路找年輕貌美的女孩照，貼在LINE上，謊稱香港人，再隨機加好友，以個體戶方式約男子到旅館開房間，還註明「不是台南人不要叫我」，限定賣淫區域。

類似的性交易訊息被轉發到臉書特定粉絲頁，遭警方盯上，循線追查，22日傍晚在北區家平價旅館內，當場查獲她與另1名男客正做性交易。

警方發現，網路性交易訊息暗藏不實話術，「小喬」在網路貼出照片並非本人，以個人工作室攬客，實際上會先要求男客先找汽車旅館、平價旅店開房間，她再依約前往，每次交易收取1000元至2500元不等酬金。

警方因「小喬」4月起至今持續與不特定人接觸，且無法掌握性交易的對象人數與身分，每次都無固定交易地點，擔心陌生不當的人與人連結成為疫情破口，立即找台南市衛生局對她與男客一起做PCR篩檢，幸為陰性。

台南市疫情進入3級警戒以來，仍不斷查獲性交易案，連病毒威脅也難以根絕色情行業，除了加強追查，並呼籲民眾不要對病毒傳播存有僥倖心態。