台化今日舉辦股東會，台塑集團總裁、台化董事長王文淵在致詞時抛出震憾彈表示，今天是他最後一次，以台化公司董事長的身分 ，主持股東常會。並正式宣布，今天將在董事會卸下台化董事長的職務，交由專業經理人副董事長洪福淵來擔任。

王文淵的卸任，亦即宣告台塑王家第二代成員全面退出台塑四寶第一線經營，正式進入全經理人時代。

台塑王家第二代在2017年時即宣布調整組織架構並啟動「接班計劃」，當年6月1日起，包括王文潮、王瑞華、王瑞瑜等第二代成員，退出行政中心9人小組，行政中心僅剩5人。

當時「行政中心」的5名成員由最高專業經理人組成，包括台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台塑化董事長陳寶郎、台塑河靜鋼廠董事長陳源成、台化副董事長洪福源；「管理中心」成員則包括王文淵、王瑞華、王文潮、王瑞瑜，由王文淵掛主任委員，其餘3人都是常務委員。

今日股東會王文淵也感謝多年股東支持。他指出，多年來，承蒙股東的支持及協助，他表示真誠的感謝，並祝福。隨後，他即把股東常會，交由洪福源來主持。