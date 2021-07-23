宅在家也能充滿幸福感！疫情期間，為體恤民眾防疫辛勞，高雄市政府多元化服務，除與電信三雄合作，提供免費OTT影音平台，同時推出「高雄好家宅防疫電視台」，更攜手餐飲和小黃業者打造「高雄好家載」，近期再加碼祭出「時時送」，每小時抽出100組199元的防疫互助碼，追劇還可享用美食、參加抽獎，讓民眾宅家一點也不無聊！

疫情期間，高雄市政府多元化服務。（圖／高雄市政府提供）

三級警戒以來，市府持續與電信及即時通訊品牌合作提供免費服務，內容多元涵蓋中華電信「Hami 書城」、台灣大哥大「myVideo」、「myBook」、「MyMusic」，以及LINE MUSIC，可上高雄市政府官方臉書「高雄一百」查詢使用序號。

疫情期間，高雄市政府多元化服務。（圖／高雄市政府提供）

為使民眾在家也可接收最新的防疫資訊，每天下午3點可鎖定高雄市公用頻道「CH3」收看由陳其邁市長主持的防疫會議後記者會；新聞局也推出「高雄好家宅防疫電視台」，於每天上午8時30分起播放各局處自製節目，提供市民更多元的收視選擇。

疫情期間，高雄市政府多元化服務。（圖／高雄市政府提供）

其中由青年局製作《高雄18進》、運動發展局製作《宅運動系列》、文化局製作《氣質養成器》、觀光局製作《線上動物園》與《雄夯宅美食》、客家委員會製作《雄愛聽FUN故事》，以及教育局製作《FUN假樂學堂》等老少咸宜的精彩節目，不只可以學習新知識，更可以拉近與家人的距離！

大飽眼福之際，當然也不能餓到自己！市府和LINE熱點推出的「高雄好家載」，不只可由計程車將美食送到你家餐桌上，市府更補助餐飲外送平台的上架費用，進而協助餐飲業者和小黃運將度過難關！

市府近期更加碼「時時送」，即日起至8月10日止連續20天，上高雄市政府官方LINE帳號登錄參加，每日9時至下午6時，每小時將抽出100組199元「防疫互助碼」，共將送出20000組，得獎民眾訂餐時輸入互助碼後，199元儲值金將於5個工作天內匯入個人的LINE Pay Money帳戶中；每人限得獎一次，未得獎者，將自動獲得下一期的參加資格，直到活動結束為止。

市府也呼籲，市長陳其邁多次在記者會強調「輪到你就去打！疫苗打到身體裡才有用！」，籲請市民朋友務必減少不必要的移動且配合各項防疫措施，落實個人勤洗手、戴口罩、酒精消毒，及維持適當防疫距離等良好衛生習慣，才能確保疫情穩定、早日回歸常態生活。