台新金(2887)今股東會，董事長吳東亮指出，去年雖有新冠肺炎疫情的不利因素，台新金仍然創造全年稅後純益145億元、每股稅後純益1.17元，普通股股東權益報酬率(ROE)為9.05%；預計配發現金股利0.55元、股票股利0.45元，合計1元，與股東共享經營成果。

台新金今早股價站上17.2元，創2011年7月以來新高價。

吳東亮今天在股東會也陳述16年來投資彰銀(2801)的心得，「這些年來，台新除了365億元的鉅額投資被套牢，更連累到自己本身的發展，失去了金控拓展版圖的機會。」

展望未來，吳東亮表示，今年6月30日，台新金完成併購保德信人壽的交割程序，完備了金控版圖，成為一家擁有銀行、保險、證券三大核心業務引擎的金融控股公司；保德信人壽併入台新金控之後，將更名為台新人壽，原有保戶權益獲得更完整保障，可享台新金各子公司創新與多元的金融商品服務。

海外業務拓展方面，吳東亮表示，子公司台新銀行積極佈局大陸及亞太市場，目前已設立香港、新加坡、日本東京、澳洲布里斯本等四家海外分行，並在越南胡志明市、緬甸仰光及中國上海設有代表人辦事處，此外，已向越南國家銀行遞件申請設立越南隆安分行，目前積極籌設中；另已分別於109年8月及11月取得泰國中央銀行核准設立曼谷代表人辦事處及馬來西亞納閩金融服務管理局核發納閩分行暨吉隆坡行銷服務處之正式執照，後續將展開籌設作業，未來將持續擴大海外金融版圖，為客戶提供更全面、更優質的跨國金融服務。