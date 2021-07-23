廣達（2382）今股東會，通過盈餘分派每股配發現金股利5.2元，訂於7月26日除息，以今盤中股價89.4元計，現金股息殖利率約5.8%。

廣達董事長林百里表示，2020年是廣達豐收的一年。在遠距商機帶動下，筆電、伺服器等產品需求暢旺，輔以全體同仁齊心協力克服供料、物流及產能瓶頸等多方挑戰，我們不僅光榮延續2019年毛利率、營業利益率、淨利率之「三率三升」的佳績，全年筆電出貨量、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後純益等各項營運成績，也都分別刷新歷史紀錄。合併營收淨額達新台幣1.09兆元，較前一年度成長5.95%；毛利率5.86%、營益率2.97%，均優於前一年度的4.78%及1.84%。在獲利方面，2020年及2019年的稅後純益分別為253.90億元及163.15億元，獲利年增率55.63%，其中淨利歸屬於母公司業主分別為253.28億元及159.43億元；每股盈餘（EPS）為6.57元，創下掛牌上市以來的新高。

展望2021年，林百里說，終端產品多樣化的發展態勢愈發明顯，異業結合亦更趨緊密。AI技術的發展，也推動以往「中心化的雲端運算」，朝向「去中心化的邊緣雲運算」邁進。各式各樣的智慧物聯網(AIoT)裝置結合新世代行動通訊技術的超智慧連結社會，將在不遠的未來應運而生。廣達下一個新十年的成長布局，即著眼「Super Computing」（超高速運算）及「Hyper Connectivity」（超級連結），廣達將積極投資、研發各種新科技、新技術、新工具、新方法，以期在5G所開啟的超高速網路連結世界中開創新的成功扉頁。