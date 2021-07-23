7月21日，河南鄭州，大雨將一家商鋪的酒類倉庫沖毀，價值數十萬（人民幣）的酒水被水流衝擊到各處，有市民路過看到就直接順手撿走，店鋪老闆娘為此下跪向路人哀求：別再拿了，求求把酒留下吧！

新浪新聞今（23）日報導，市民拍攝的影片可看到，一位腳踩藍色雨靴，身穿白色短袖的女子正跪在地上，向周圍路人磕頭跪拜，時不時直起上身，雙掌合十向路人祈求著，希望人們不要再搶了。她一開始是在一瓶一瓶地撈回酒水，試圖挽回損失，但由於偷拿的路人太多，老闆娘收集的速度遠遠趕不上路人拿走的速度，因此才崩潰跪地懇求。

一旁的影片拍攝者張先生也在跟著勸阻路人：「別再拿人家的了，給她放回去吧。」圍觀群眾見狀有的悄悄將手中的酒放回老闆娘收集好的酒瓶堆，但也有人無動於衷，牢牢拿著手裡的酒瓶不放，甚至還脫下衣服作為掩飾，將幾瓶酒藏在衣服裡，淡定從痛哭失聲的老闆娘身邊走過。

老闆娘跪地磕頭的樣子吸引了不少群眾圍觀，有路過的熱心居民忍不住幫老闆娘喊話：人家都給你們磕頭了，還往回拿，這酒你能喝得下？不覺得喪良心嗎？

據報導，這批被雨水泡過的酒其實是不能再次售賣的，雨水流經下水道、化糞池等細菌聚集的地方，就算酒瓶沒開過封，細菌也會通過封口處的細微縫隙侵入酒瓶內部，老闆娘原想蒐集回來送回廠家去調換，沒想到遭到惡意哄搶，大水之下原本就損失慘重，這些人的行為更是雪上加霜。

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