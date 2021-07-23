大陸21世紀經濟報導，河南新鄉居民反映，7月23日上午，當地衛河鶴壁段已經決堤，有村民被圍在河堤上。儘管填入了數車石頭以及多輛大卡車，但仍未能堵住彭村的缺口，目前侯村、寺南已經「淪陷」；今晨5點，臨近衛河的浚縣新鎮洩洪，居民已被移轉；目前下游的小河緊急需要鋼筋以及焊工，希望焊成鋼筋鐵籠，用於堵決口。

報導稱，值得注意的是，衛河以西不遠處的共產主義渠也已漫堤，夾在兩條河流之間的多個村莊情況危急。

此外，儘管也填入了多輛大卡車，但7月22日晚22時，衛河下游的新鄉段也已決堤。

由於連日暴雨，7月23日，衛河決堤後，附近村莊被淹沒，水位還在不斷增長。目前共產主義渠、衛河沿岸、衛輝、大塊、輝縣、鳳泉區耿黃鎮等紛紛告急。

21世紀經濟報導稱，「好幾輛大卡車的石頭還有車下去也沒堵住彭村的口子，侯村，寺南已淪陷！浚縣小河現在緊急需要徵集鋼筋，焊成鋼筋鐵籠，用於堵決口，有會的，或者有鋼筋的，及時聯繫18839281656。」鶴壁浚縣小河衛河搶險堵口人員如是說。

昨日深夜，鶴壁浚縣發文稱，該縣防汛抗旱指揮部已將防汛應急響應提升為I級應急響應，目前急需無紡土工布、反滲水布、編織袋、防洪牆、手提式或頭戴式手電筒等物資。