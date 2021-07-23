黃姓竊嫌闖入高雄市旗山天后宮行竊，期間黃嫌欲從屋頂跳下大廳時，不慎掉進宮廟中庭，因閃到腰痛不欲生，在中庭躺近1小時才開始行竊。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄旗山天后宮22日凌晨2時，遭一名47歲黃姓竊嫌闖入行竊，期間黃嫌欲從屋頂跳下大廳時，不慎掉進宮廟中庭，因閃到腰痛不欲生，在中庭躺近1小時才開始行竊，偷取櫃台上平安符吊飾及香油錢近8萬元，得手後攀爬至屋頂上欲離開時，被警方及廟祝發現，當場人贓俱獲，警方訊後依竊盜罪嫌移送橋檢偵辦，檢方複訊後，清查黃嫌共犯下4竊盜案，有再犯之虞，昨晚向法院聲押獲准。

警方表示，47歲黃姓竊嫌戶籍在彰化市，去年搬到高雄市旗山區居住，但一直找不到工作處於失業狀態，期間3度趁夜間無人看管時，闖入旗山及里港工廠行竊金錢及躺椅、保冰袋等財物，因缺錢花用，22日凌晨2時再闖入知名旗山天后宮行竊。

黃嫌持工具趁夜深人靜時，從天后宮廟宇後方利用變電箱高度爬上屋簷攀爬進入，欲從屋頂跳下大廳時，不慎滑落摔傷掉進宮廟中庭，因閃到腰疼痛不已，在中庭躺近1小時才行竊，偷取櫃台上的平安符吊飾及寺廟內3處功德箱香油錢，得手鈔票近8萬元、平安符數10個及宮廟小包包。

黃嫌得手後利用廟方的桌椅層層堆疊，攀爬至屋頂上欲離開時，即被警方及廟祝發現，當場人贓俱獲；黃嫌見狀，自知逃不掉，便配合警方調查，黃嫌表示，因居無定所、沒錢花用又肚子餓，日前經過宮廟時，看見功德箱擺放在大門入口處，便起歹念行竊財物。

朱姓廟祝表示，去年天后宮也曾發生香油錢遭竊事件，廟方不僅補強監視器畫面，還加裝紅外線感應，只要有人或物品經過，就會觸動保全系統，夜晚寺廟關門時，便會啟動此裝置，當他一收到警鈴通知時，隨即報案，通知警方一起趕往現場。

警方調查，黃嫌跌落中庭翻滾時，第一次觸動紅外線，廟祝並無發現異狀，直到近3時黃嫌第二次觸動紅外線，廟祝發現黃嫌身影才通報警方，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署，檢方以黃嫌為慣犯等理由建請聲押，22日晚間9時50分經橋院裁定羈押獲准。