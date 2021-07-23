東元電機今日召開股東會並進行董監事改選，在十八位董事候選人搶十一席董事的激烈競爭下，公司派當選8席，其中獨董4席全當選，且邱純枝獲得最高票。掌握了過半數的董事席次，贏得董事改選勝利，續掌公司經營權。

東元邱純枝董事長表示，衷心感謝所有股東的選票，證明大多數的股東支持公司經營策略與公司治理精神，因此，呼籲所有當選董事，在進入新一屆董事會之後，應回歸遵法、守法、落實公司治理之精神，經營團隊將會持續改革創新，為股東創造最大利益。

今日股東會改選結果，十八位候選人中，公司提名當選人共8席，菱光科技公司提名人當選1席，另外其他提名人2席。公司派提名的董事當選人穩定掌控董事會優勢席次，不僅經營權在握，更是絕對多數。

黃茂雄拿下8席，黃育仁拿下3席董事，黃茂雄陣營當選名單為邱純枝、黃茂雄、周守訓、程本清、陳翔中、劉維琪、黃協興、林麗珍；黃育仁陣營當選名單則是黃育仁、黃立聰及方頌仁。