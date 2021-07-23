有「D奶李毓芬」稱號的雲嫣擔任《JKF》雜誌7月號封面女星。雲嫣身材高挑、白皙皮膚，再次拍封面，黑色蕾絲內衣HOLD不住巨乳，讓人噴鼻血，雲嫣說：「在《JKF》拍攝一系列大尺度性感作品，總讓我人氣再度攀升，圈粉無數，發輝我不少放電魅力。」

雲嫣邀約不斷，但模特兒生涯並不像大家想的簡單，她回憶：「當時拍比較性感的作品，就會被家人朋友罵，酸言酸語也很多，但因為是我的工作也無法說停就停，那陣子都會躲在家裡偷哭。」直到近幾年「雲嫣」這個名字，開始出現在媒體報導以及各大討論版，線上JVID寫真銷量賣的嚇嚇叫，如果可以她想一直拍下去，把美好的一切留住。

雲嫣身材好到讓老司機暴動了。（JKF提供）

外表高冷的雲嫣是個慢熱的人，在直播時自顧自的慢條斯理和粉絲互動，雲嫣說：「我本來就不喜歡也不太會說話，網友都說我走冷靜路線。只有在拍攝時才能讓我盡情綻放野性美，透過和鏡頭互動，眼裡流露出性感的神情，我知道用什麼眼神最能挑逗男生，加上身體的線條、利用一些角度展現屁股和腿，適當的咬下唇，男生看了都會受不了！」

雲嫣擔任《JKF》雜誌7月號封面女星。（JKF提供）

雲嫣日前接受情色教主雪碧的網路節目分享愛情觀，自爆是「肉食女」歷任男友都要先試車才會交往，在IG上滿滿的撩粉性感大尺度照片，讓老司機們愛不釋手。她開心表示因為大量性感作品，有眾多追求者，但很多是帶有目的接近她，「他們可能看照片覺得我是那種很容易的女生，但其實上要夠有本事我才看得上眼！」

除了模特兒工作之外，在疫情開始之前有從事出國帶貨的生意，無奈疫情肆虐，導致代購事業停擺，就算請當地朋友幫忙，但店家關門也不一定拿的到貨，雲嫣漸漸釋懷，笑說：「還是慢慢來好了，一切都還在規劃，在疫情還未解禁前，我想沒什麼比照顧好自己，大家都健健康康還來得更重要了。」