一審檢察官升主任23人名單今出爐，由於之前候選名單爆出不公爭議，法務部長蔡清祥今對圈選結果特別說明，強調有向各地檢察長了解入圍檢察官的平日表現，並向各界請教，在民意基礎下通盤考量而做出的決定，絕無口袋名單。

檢審會9日開會決定入圍名單時，發生票選委員長施教文「退席」事件，施後來發出聲明，表示原因是他認為入圍程序有瑕疵，並稱自己是「誤入叢林的小白兔」；而檢察總長在施離席後「趁勢」推薦人選，也被劍青檢改批評破壞檢察民主。

蔡清祥今表示，決定圈選名單前，除徵詢3名次長、檢察總長江惠民、高檢署檢察長邢泰釗等人意見，並詢問各地檢署檢察長，了解入圍檢察官平日工作表現，還向各界請教，經通盤了解後才決定人選。

蔡清祥說，這份名單注重區域平衡，7人來自中、小型地檢署，是要告訴所有人，只要踏實工作就有機會出線；另外，35人入圍名單有11名女檢察官，其中有9人中選，也代表女檢察官的表現有目共睹。

蔡清祥指出，他站在制高點位置通盤考量並擇優圈選，而各地檢署內部的票選結果也是很好的參考資料，強調選人公正、無私、透明，只看表現，絕無口袋名單。

蔡清祥舉例，此次最年輕期別50期入圍3人，3人表現不分軒輊，但苗栗地檢署黃振倫、屏東地檢署李仲仁分別獲獎十大傑出青年、模範公務員，已經獲得外界肯家，是檢察官的典範，因而中選。蔡清祥並勉勵未中選的檢察官繼續努力，將來一定有機會。

部長圈選23人為，43期的姜智仁、黃淑妤，44期的蔡明達，45期的黃筵銘、賴建如、葉益發、謝志遠，46期的劉文瀚、洪松標、張志杰，47期的范孟珊、陳淑蓉、洪國朝、朱啟仁、陳筱茜、蕭擁溱，48期的張靜薰、李秀玲，49期的黃偉、林俊廷、陳貞卉，50期的黃振倫、李仲仁。