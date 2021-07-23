台新金控23日股東常會後，該公司總經理林維俊表示，2020年8月行政院長蘇貞昌對外二點指示，一是不會把彰銀給台新金，二是讓台新金不吃虧退場，第一點台新現在已做到，第二點希望與財政部採合意方式處置，例如發行特別股方式。

林維俊表示，台新金控在彰銀案上出錢出力、配合政府政策幫忙處理彰銀問題，到現在已經接近16年，在長期以來的這段時間，台新的確有很多的委屈及損失，期望政府能夠肯定台新對彰銀的貢獻。

林維俊指出，有關損失的部份，台新在2005年投資彰銀365億元，卻在2014年喪失對彰銀經營權時，須認列投資損失148億元，及2021年6月開始處分彰銀持股，首次為2億股，再認列處分損失及評價損失計43億元。

林維俊強調，去年8月蘇院長二點指示，台新金在今年6月已經開始處分彰銀持股，且出具承諾不再行使股利受配權以外的股東權利，今年也完全沒有出席彰銀股東常會，所以第一點指示台新金已經做到了。希望蘇院長的第二點指示，「讓台新金不吃虧退場」，財政部也能執行，給台新金適度補償，以期雙方順利和解。

另有關後續持股處理的方式，林維俊說明，台新金有向財政部提出建議，例如以發行特別股方式，但目前還在協商中，不便對外詳細說明，待雙方確立可行的方案後再做說明。