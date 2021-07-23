電動車公司法拉第未來（Faraday Future）透過特殊目的收購公司（SPAC）於22日在美股掛牌上市，但美股開盤後45分鐘，法拉第未來即跌破發行價，跌幅達6.3％，最終收漲1.45％，報13.98美元。

華爾街見聞報導，法拉第未來以特殊目的收購公司形式與Property Solutions Acquisition合併，集資約10億美元。法拉第未來美股ADS上市發行價為每股13.78美元，22日盤前一度大漲50％。

法拉第未來創辦人賈躍亭先前因欠下巨債，並以為法拉第未來融資為名前往美國，至今仍未返回中國。賈躍亭其後被列入全國失信執行人名單。賈躍亭在法拉第未來上市首日談及回中打算時表示，回國是必須的。他並強調，會徹底解決債務問題。

賈躍亭於2020年6月完成個人破產重組，透過個人債權人信託，將其所持法拉第未來股份全部轉讓給債權人。法拉第未來合夥人表示，需待法拉第未來市值達一定程度後，才能還清債務。