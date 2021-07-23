3級警戒將降級 盧秀燕：中市採穩健漸進式解封

行政院宣布3級警戒27日起調降為2級警戒，台中市長盧秀燕23日表示，3級警戒已近70天，現在疫情趨勢較平穩，市府很早就進行盤點，市府解封原則比較特別，不會為解封而解封
，採取穩健漸進式的解封，要小心翼翼，彈性調整開放，先以弱勢機構與教育機構為主，如弱勢機構的身心障礙機構、日照中心等。
因應27日3級警戒可能降級，市府針對幼兒園復課做好整備措施，盧秀燕上午冒雨前往安和非營利幼兒園巡視幼兒園復課整備情形，包括家長、教職員工生出入動線管控措施、園舍環境清消作業、防疫物資補充及幼生關懷聯繫等，務求幼生學習環境安全無虞。
盧秀燕表示，小朋友這陣子長期在家裡，父母與小孩互動時間增多，也有部分家長因工作無法在家照顧孩子，幼兒園提供孩子到幼兒園，老師都已打完疫苗，大家較安心，但學校老師與小朋友仍都規定必須要戴口罩。
3級警戒2個多月，盧秀燕表示，疫情漸平穩，中央宣布解封動作，市府很早就開始進行盤點，台中市採取穩健漸進式的解封，經過盤點後，第一步做彈性調整，開放先以弱勢機構跟教育機構為主，如弱勢機構的身心障礙機構、日照中心等，做漸進式的開放。
教育局長楊振昇表示，台中市目前有8萬3000多名幼兒園的小朋友，每天來學校的近2000人，有些家長因工作或其他因素無法在家照顧小孩，幼兒園與學校開放給小朋友來校，比較有需求的包括醫護、警消或其他的家長。
幼兒園提供小朋友到校，讓家長安心工作，安和非營利幼兒園負責人李舜如、安和國中校長許志瑋表示，約有一成幼兒園到校上課，做好全面防疫，學習不受疫情影響。
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