台中市長盧秀燕上午冒雨前往安和非營利幼兒園巡視幼兒園復課整備情形。（盧金足攝）

3級警戒將降級 盧秀燕：中市採穩健漸進式解封

行政院宣布3級警戒27日起調降為2級警戒，台中市長盧秀燕23日表示，3級警戒已近70天，現在疫情趨勢較平穩，市府很早就進行盤點，市府解封原則比較特別，不會為解封而解封

，採取穩健漸進式的解封，要小心翼翼，彈性調整開放，先以弱勢機構與教育機構為主，如弱勢機構的身心障礙機構、日照中心等。

因應27日3級警戒可能降級，市府針對幼兒園復課做好整備措施，盧秀燕上午冒雨前往安和非營利幼兒園巡視幼兒園復課整備情形，包括家長、教職員工生出入動線管控措施、園舍環境清消作業、防疫物資補充及幼生關懷聯繫等，務求幼生學習環境安全無虞。

盧秀燕表示，小朋友這陣子長期在家裡，父母與小孩互動時間增多，也有部分家長因工作無法在家照顧孩子，幼兒園提供孩子到幼兒園，老師都已打完疫苗，大家較安心，但學校老師與小朋友仍都規定必須要戴口罩。

3級警戒2個多月，盧秀燕表示，疫情漸平穩，中央宣布解封動作，市府很早就開始進行盤點，台中市採取穩健漸進式的解封，經過盤點後，第一步做彈性調整，開放先以弱勢機構跟教育機構為主，如弱勢機構的身心障礙機構、日照中心等，做漸進式的開放。

教育局長楊振昇表示，台中市目前有8萬3000多名幼兒園的小朋友，每天來學校的近2000人，有些家長因工作或其他因素無法在家照顧小孩，幼兒園與學校開放給小朋友來校，比較有需求的包括醫護、警消或其他的家長。

幼兒園提供小朋友到校，讓家長安心工作，安和非營利幼兒園負責人李舜如、安和國中校長許志瑋表示，約有一成幼兒園到校上課，做好全面防疫，學習不受疫情影響。