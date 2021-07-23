小手機也有高續航，華碩於5月中線上發表新機Zenfone 8系列，搶攻Android市場小手機使用需求，且無懼疫情爆發，手機與筆電市場雙雙看旺，使華碩集團在六月的營收創下歷年新高，傑昇通信趁勢推出熱賣單機活動，於門市購買華碩新機Zenfone 8指定8G/256G容量，最高優惠3700元，7月底前購買Zenfone 8任一規格，再送快充行動電源ZenPower 10000 QC3.0。

根據市調機構針對全台實體通路手機銷量統計，華碩ZenFone 8自五月上市開賣後，以8G/128G及8G/256G兩規格最熱銷，且在疫情肆虐下，六月銷售量仍以倍數成長，成績表現亮眼，通訊門市─傑昇通信指出，今年第二季各產業受疫情嚴峻挑戰時，華碩手機及電腦兩大產品線受惠三級警戒政策，不只手機銷量成長，部分訂單更轉往筆電、桌機，反而使得華碩六月營收479億元，創近10年來單月新高。

以使用者體驗為優先考量的華碩，於市調中發現高達6成的使用者偏好使用5.8吋至6吋螢幕的手機，目前市場上除了蘋果仍提供小於6吋的手機，如iPhone SE、12 mini，反觀Android手機幾乎朝大尺寸設計為主，因此華碩今年採取與其他手機品牌不同策略，大膽推出具旗艦規格的小螢幕手機，聚焦可單手持握設計，更在處理器、機身及相機鏡頭下功夫，成功與同為小尺寸手機的iPhone 12 mini做出市場區隔。

傑昇通信透過全台實體通路手機銷量數據觀察，六月銷售量較上月成長4倍的Zenfone 8（8G/128G），定價18990元，傑昇通信門市優惠價16590元，採5.9吋螢幕設計，機身重量169g相當輕巧好握，深受女性消費者青睞，搭載高效性能的S888處理器、4000mAh電池容量、120Hz的高螢幕更新率及IP68防水防塵等級認證，滿足更多消費者期望在小尺寸手機上，同時擁有旗艦效能、長時間續航電力的需求。

Zenfone 8另一熱銷規格8G/256G成長更多，原價21990元，傑昇通信門市空機價18290元，優惠最高3700元，至7月底前購買Zenfone 8任一規格，再送快充行動電源ZenPower 10000 QC3.0（市價$899元）。傑昇通信認為，相較於iPhone 12 mini推出前呼聲高，但與市場實際銷量落差大；而Zenfone 8並未犧牲手感，和性質、規格相近的三星Galaxy S21及SONY Xperia 5III相比，期望與銷量成正比的Zenfone 8定價相對平易近人。