許雅涵8歲參加創作比賽奪下冠軍，之後推出第一張專輯《香草咪咪》，後來也跨足電影圈，與陳曉東合作演出電影《綁架大明星》。今年已23歲的她常在IG分享近況，更轉型曬低胸辣照，給足粉絲福利，近日她更自曝：「我不會看五線譜」，讓粉絲十分驚訝。

許雅涵出身於音樂家庭，父親是爵士鋼琴家、唱片製作人、音樂總監，母親也是爵士歌手與鋼琴家，讓許雅涵從小也對音樂產生興趣，8歲得到創作比賽第一名後，之後更以「全台灣年紀最小的全能創作歌手」為封號，發行第一張專輯，《香草咪咪》專輯中所有詞曲都由她一手包辦。

許雅涵自曝不會看五線譜。（圖／翻攝自lele19980210 IG）

許雅涵2年前受訪，自曝童星時期在校園曾受到言語霸凌，因有兔牙，「聽到同學說我是死暴牙，也會說我很假掰」。也透露因此有社交恐懼症，不會叫外送也不喜歡人多的地方，平時沒事大多宅在家，她先前消失在螢光幕前幾年，曾去服飾店打工，但因不太會說話、不擅面對客人，業績都是排在最後一名。

許雅涵曬辣照。（圖／翻攝自lele19980210 IG）

近期，許雅涵在IG做起業配也會分享生活日常，3天前她分享自己穿著細肩帶低胸裝，房間打著日落燈的辣照，秀出性感半球，2周前她則回歸主要工作，貼出彈鋼琴的影音，寫下：「Beethoven Virus貝多芬病毒，我不會看五線譜，也不會古典，所以不要對我太苛刻」，粉絲驚訝問：「不會看五線譜也不會古典！怎麼練的？」她回應：「旋律要先聽的很熟很熟，我是一樣準備五線譜，右手寫上簡譜數字上去，左手抓好和弦，然後多聽別人的彈奏影片，用模仿的伴奏」。