新冠病毒一再變異，即使訂單滿手的製造業者心裡也上上下下，對於未來半年景氣走向出現疑慮，台灣經濟研究院持續調查產業界對景氣的判斷，23日公布6月分調查結果，經模型試算後，製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點同步下滑，且是連續第二個月三大產業同時下挫。

台灣經濟研究院長張建一指出，2021年6月製造業營業氣候測驗點為103.79點，雖連月下滑，測驗點數仍在高位，且製造業認為當(6)月景氣為「好」比率仍超過三成，尤其權重較大的電子機械業、鋼鐵基本工業、機械設備製造修配業與電力機械業等產業，看好當月景氣的廠商比例仍高於看壞，惟整體廠商對未來半年景氣，和上月相較僅持平而已，「面對疫情難止，廠商主觀上會產生信心問題。」

台經院6月營業氣候測驗點再度出現三大產業同步下滑，服務業下挫最為明顯。台經院調查服務業對景氣看法，經過模型試算後， 2021年6月服務業營業氣候測驗點為91.90點，較上月減少5.46點，呈連續三個月下滑，出現自2020年6月以來的新低，近乎跌到去年疫情解封之前的水平。

營建業對於景氣看法，台經院調查結果，2021年6月營業氣候測驗點為101.34點，較5月之103.08點下跌1.74點，呈現連續第四個月的下滑。台經院研究員劉佩真指出，主要來自不動產方面，6月廠商有48％對於房市景氣研判為轉壞，除了預售新案面臨營建成本高漲三成以上、無降價空間來吸引買氣，主要是國內社區群聚感染疫情致使5月中旬～6月底全國均處於三級警戒態勢，導致供需雙方皆呈現萎縮的態勢所致。

劉佩真認為，疫情警戒沒有辦法清零，看來第三季房市恐仍將面臨銷售的陣痛期，買氣應會遞延到928檔期釋出，同時大型投資者對於收益型不動產仍將伺機而動，以及營建成本居高不下，使房價難有跌價空間，故未來半年房市景氣將具有支撐力道。