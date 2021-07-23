總統蔡英文在今年4月22日提及「淨零轉型」後，環保署或是行政院仍未端出任何具體作為，環保署擬提出的「氣候變遷因應法」也未提及蔡英文所說的2050淨零目標，綠色和平今天呼籲，環保署的氣候變遷因應法應將「2050年達成淨零排放目標」明確入法；落實污染者付費原則，溫室氣體排放費價格也不得低於每噸10美元。

據綠色和平民調結果指出，民眾對氣候變遷的有感度將近9成，顯示極端氣候已經開始影響到大家的生活，從今年初的缺水，到近期的暴雨以及極端高溫都開始威脅人民的生活品質；但只有20％的民眾答對政府現行的減碳目標為2050年減碳50％，這也顯示出政府疏於和民眾溝通氣候政策，執行上也讓人無感。

民調發現，有逾8成的民眾支持2050淨零碳排，但宣示過後必須實際入法並制定政策，否則就只是停留在政治口號，無法實際帶來影響。有近9成民眾贊同向排碳大戶收取碳定價的政策方向，並且有高達7成5以上的民眾認為每噸要收500元以上。

綠色和平提及，為達成2030年溫室氣體減排55％的目標，歐盟正式公布「55套案 (Fit for 55)」，並提及「碳邊境調整機制（CBAM，俗稱碳關稅）」的詳細規劃，並明定將於2023年開始實行，同時美國、日韓的相關政策也在討論當中，但台灣到現在完全沒有實施碳定價，因應碳關稅衝擊，恐怕只能任憑宰割。

立委蔡壁如說，民眾黨的氣候變遷法修法版本，碳費（稅）應為每噸300元，每2年滾動式調升。因應國際碳定價趨勢，規定明年先開徵「碳費」，2026年再開徵「碳稅」，接軌歐盟碳關稅，達成環保減碳、產業升級、社會分配正義的三重效益；如果依倫敦政經學院建議，每噸碳課徵300元，每月電費也只增加45元。

蔡壁如批評，目前環保署規劃每噸100元的碳費，比中國大陸還低，沒辦法有效引導產業轉型。行政院作為統籌主管機關，應該積極協調各部門減碳政策，督促溫管法修法進度，儘速公布工研院淨零路徑研究成果。蔡壁如委員呼籲行政院「不要讓蔡總統的淨零宣示，成為空泛的政治口號」。