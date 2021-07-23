社群媒體Snapchat推出的新功能吸引更多用戶加入，母公司Snap第二季用戶和營收優於華爾街預期，並創下2017年底以來最強勁的增長，且本季展望意外樂觀，受此激勵，Snap周四盤後股價飆漲近18%，報74.12美元。

Snapchat已經將其應用程式擴展為5大部分，包括媒體內容，以及如病毒般快速大量傳播的短影片等，以維持用戶的黏著度，並吸引更多廣告商加入。

Snap公布第二季營收較去年同期暴增116%，為9.82億美元，遠超出市場預估的8.46億美元，並超越2017年底的增長66%，改寫4年來的增長記錄。第二季淨損為1.52億美元，較去年同期虧損3.26億元大幅縮減。經調整後每股盈餘為10美分，遠優於市場預估的每股虧損1美分。

Snap公布，Snapchat第二季每日活躍用戶數大幅成長23%，達到2.93億個，超出分析師預估的2.903億個。這樣的成長力道亦超越4年前創下的佳績（成長22%）。

Snap預估第三季營收介於10.7億～10.9億美元，並預期每日活躍用戶數將進一步成長21%，達到3.01億個，均優於市場預期的營收10.1億美元及每日活躍用戶2.985億個。

Snap商務長Jeremi Gorman在聲明中表示，蘋果公司4月實施的新隱私管理措施對廣告商的需求造成「一些干擾」，但現在評估其對 Snap業務的長期影響仍為時過早。

蘋果新的隱私策略禁止數位廣告商在未經蘋果用戶同意下進行追蹤。