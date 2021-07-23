東京奧運將在24日射擊女子10公尺空氣步槍產生第一面金牌，剛滿20歲、目前世界排名第一的美國選手瑪麗.塔克(Mary Tucker )成為奪金最大熱門人選。大陸過去在這個項目也非常具有競爭力，此次派出楊倩與王璐瑤參賽，中華隊則有林穎欣出征，期盼能帶回一面獎牌。

自1988年以來女子10公尺空氣步槍連續第9次成為奧運首金項目，預計中午12點前般發出第一面金牌。瑪莉.塔克將面臨匈牙利悍將梅薩羅斯與印度好手阿普爾維的強力挑戰。

身為千禧年後出生的楊倩在這個項目也極具競爭力，24歲的王璐瑤則是搭上奧運末班車。大陸隊上屆里約奧運杜麗摘銀，易思玲獲銅，這次里約前三得獎選手都缺席，大陸想要站上頒獎台得放手一搏。

美國自里約靠著特拉瑟爆冷摘金，這次除了瑪莉.塔克外，還派出艾利森.魏絲，黃金雙保險希望能力保金牌。

2008年北京奧運銅牌、克羅埃西亞老將姵耶季奇來勢洶洶，中華隊年輕小將林穎欣也有不足的表現，同樣具有奪牌實力。