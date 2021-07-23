聯合利華(Unilever Plc)周四提出警告，由於大宗商品成本上升，將擠壓全年營業利益；然而第二季在許多市場鬆綁管制之下，銷售金額出現成長。

知名Dove肥皂製造商聯合利華第二季銷售金額成長5%，高於分析師預測的4.8%。

該公司維持了全年銷售金額成長3%至5%的預期；但是從原油到棕櫚油和大豆油等所有大宗商品價格的不斷上漲，使該公司將營益率預期從稍早的「略微上升」下調至「持平」。

聯合利華周四在英股下挫6.2%，市值蒸發近70億英鎊(約96億美元)。

執行長Alan Jope指出，大宗商品成本上漲以及產品售價上漲之間的不平衡，已經造成利潤水準偏離正常。

集團上半年銷售金額成長5.4%，略高於5.3%的預期。許多市場地區的解封，讓食品和飲料業務成長8.1%，大力推進集團整體銷售表現。

聯合利華還表示，已完成對茶葉業務的審查，作為分拆計畫之一，預計將首次公開上市、出售或與其他公司合作。