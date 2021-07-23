胖子哈利早午餐廳，送來南洋風味餐點，慰勞員警辛勞。（胖子哈利餐廳提供／黃國峰台中傳真）

外出送餐時，常看到警察不分晴雨執勤的辛苦，「胖子哈利」餐廳老闆黃一中昨（22日）中午，特別送來150份他的拿手南洋風味餐點，分享給中市警局霧峰分局的員警們，感謝他們在疫情期間投入大量警力全力配合市府主管機關執行防疫勤務，與民眾站在一起對抗病毒。

有感於警察，不分日月、不畏風雨，辛苦的維持治安、交通秩序，新冠疫情這麼嚴峻的晴間，更責無旁貸執行防疫勤務，防堵各個防疫破口，這種無私的付出與貢獻，感動了「胖子哈利」餐廳老闆黃一中，特別在22日近午11時30分，許致贈150份南洋風味餐點，發送給霧峰分局警察同仁享用，感謝員警在疫情嚴峻期間無私的付出，全天候持續守護大里、霧峰地區安全。

黃一中表示，他多年來在大陸、新加坡、馬來西亞等地工作，去年底因爲南洋疫情嚴俊，回到台灣來，看好台灣疫情相對穩定，今年決定在台中市中區台灣大道一段，開設一間南洋風味的早午餐料理餐廳，將他多年的東南亞餐經驗，介紹給台中民眾，不料三級警戒，生意大受影響，開始做外賣，有時自己送餐時，看到警察在外辛苦的執勤，更需執行防疫等高風險勤務，為表達支持，特別製作南洋風味午餐供員警享用。

霧峰分局長陳家銘表示，熱心業者暖心的善舉，讓維護治安的警察同仁感受到暖暖善意，讓每一位警察同仁們享用得津津有味又暖心，不禁大讚有幸福的味道，期盼在警民共同攜手打拼下，讓大里、霧峰地區的治安更加平穩，同時呼籲大家要共體時艱，務必做好自身防護措施，外出時應全程配戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，不僅保護自己，也保護身旁親友，一起攜手齊心共同抗疫，度過疫情危機。