不幸在雨中疑觸電身亡的高姓女子遺體今由檢警相驗，高女哥哥和家屬到殯儀館了解。（石秀華攝）

高雄市19日晚間降下雷電交加豪雨，39歲高姓女子撐傘涉水走過鳳山三民路郵局前的停車場時，因觸摸變電箱和路燈桿倒地，無呼吸心跳，送醫後裝葉克膜搶救3天仍宣告不治！檢警23日上午進行相驗，高女哥哥神情哀戚出現殯儀館，悲訴要真相：「我妹這樣好好的下班回去，就因為一場雨不見了，總要告訴我是什麼原因造成的，那是一條人命！」。

從事美髮業的高姓女子19日因高雄降下雷電豪大雨，鳳山區路段淹水，下班撐傘涉水回家，因觸摸路燈桿，不幸魂斷鳳山區一處停車場前，讓家屬悲痛不已，已打算對市府提出國家賠償訴求。

檢警23日上午近10時許，在高雄市立殯儀館進行遺體相驗，高女哥哥和當時曾冒險將倒臥在水中的高女救出的停車場薛姓管理員一同到場，妹妹因為一場大雨一夕間喪命，高女哥哥神情落寞接受媒體訪問，對於妹妹的死因，高男悲訴說「到底怎麼發生的要告訴我，我妹好好的一個人下班回去，就因為一場雨，就這樣不見了，總要告訴我是什麼原因造成的，那是一條人命」。

針對妹妹疑觸電身亡一事，高男表示，妹妹到院前就沒有生命跡象，因為防疫期間無法探視，但在最後一刻，有見到妹妹最後一面，只看到妹妹整個身體腫起來、黑黑的，媒體問及「是否有看到妹妹手觸摸路燈的燒焦痕跡，高男說，「妹妹整個身體都插滿儀器，根本無法看」。

對於市府事後對觸電意外導致人命殞落的處理態度，高男不滿地停頓思考了一會說，「不予置評！」，市府只說，事情的經過和真相，但他希望司法日後能查清真相。