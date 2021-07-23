位於三重的新北禽移工宿舍，昨日公布出現5例居隔期間陰轉陽，據知情人士透露，染疫移工多為住在2樓夫妻檔移工且確診者持續增加，市府22日上午於三重區公所召開「平寧計畫」，新北勞工局、警察局、衛生所投入人力，啟動精準疫調匡列、宿舍降載人數減半、加強清消等，盼能平息移工染疫風波。

「平寧計畫」22日於三重區公所召開，由新北副秘書長朱惕之、三重區長陳奇正共同主持，勞工局、農業局、三重衛生所、三重清潔隊、三重警分局等局處共同參與，由於會議屬秘密會議，其餘不相關人等一律不准列席。

據知情人士表示，新北禽移工其中1宿舍位於三重西區，2樓屬夫妻房、3、4樓為男性宿舍、5樓為共同區域（曬衣、煮飯）。6月底發生第一波群聚染疫事件後，新北市長侯友宜下令擴大匡列，部分移工們移到外縣市隔離。未料，7月中開始陸續發生移工居隔期間陰轉陽，近日確診對象多為2樓夫妻檔。

新北市府接收消息後，立即與各局處前進三重啟動「平寧計畫」。副市長劉和然昨廣播節目表示，「平寧計畫」是由區公所系統找出確診接觸者，搭配警政通聯記錄，再讓衛政專業去做居家隔離，快篩陽就當確診者個案，匡列採檢6小時就隔離，能成功阻斷傳播鏈。

主持人之一、三重區長陳奇正表示，22日平寧計畫作出以下決策：由清潔隊、區公所加強周圍社區清消，勞工局要求仲介公司對宿舍每7天大清消一次，移工宿舍人數減半，且夫妻房不能僅用布簾分隔，必須加裝隔板，三重警分局出動122名人力精準疫調，加強檢疫所不能接觸等種種規定。