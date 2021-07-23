為讓影像上傳更為便民，北市大建置「交通事故影音上傳平台」，若民眾不方便在事故現場提供影像，返家後也可透過該平台上傳。。（北市府提供）

「鐵肺歌后」彭佳慧日前目睹肇事逃逸案件，隨後主動提供行車影像紀錄器畫面，並說不拿破案獎金。台北市警交通大隊表示，北市訂有提供影像核發獎勵金規定，只要影像有助於警方釐清肇事原因或成功破獲肇事逃逸者，最高可核發1萬元獎勵金，自2018年至今已發出80萬元。

北市府訂有「檢舉道路交通事故肇事逃逸案件暨提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，只要民眾提供北市有人受傷或死亡的交通事故影像，或肇事逃逸案件偵查線索，經警察局審核認定有助釐清肇事原因或破獲肇事逃逸案件者，將依事故傷亡嚴重程度，核發獎勵金。

據北市核發獎勵金標準，檢舉肇事逃逸致人受傷案為3000元、致人重傷案為6000元、致人死亡案則為10000元；錄影提供錄影資料若是致人重傷受傷1000元、致人重傷獎金為3000元、致人死亡獎金為5000元。

經交大統計，2018年至今年6月間，藉由熱心民眾所提供之錄影資料，已經協助釐清超過660起死傷交通事故之肇事原因，共核發逾80萬元獎勵金。

交大指出，現已建置「交通事故影音上傳平台」，若民眾不方便在事故現場提供影像，返家後也可透過該平台上傳。警方也提醒，如拍攝他人交通事故過程欲提供協助，不論當場或透過網路提供，都要記得先將該關鍵檔案鎖定或將記憶卡拔除以留存該影像，避免影像檔案遭覆蓋。