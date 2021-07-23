英國廣播公司(BBC)23日引述英國研究，指出輝瑞疫苗的第一劑與第二劑之間的間隔時間若是越長，人體的免疫系統就能產生更多抵抗感染的抗體；其中，又以8週為兩劑間最理想的間隔時間。

不過，這份研究尚未通過同僚審核，而僅發表在預印本之中。不過，研究團隊表示，這項發現足以支持英國政府現行疫苗接種時間間隔之政策。目前英國社會正因Delta變種病毒株而出現疫情復燃的現象，8週的時間差或許可提供政府解決Delta大流行的有效方案。

※感染人數上升

在英國，疫苗兩劑間的間隔時間最初為3至4週；不過，為了讓更多民眾能注射疫苗，英國政府於2020年年底將其延長為12週。由於政府的務實作法，讓更多人得以提早注射第一劑疫苗。

回顧當時，英國正經歷第二波新冠肺炎疫情，疫苗庫存量有限，正與時間、病毒賽跑。如今，由於Delta變種病毒株(發現於印度)，英國又面臨新一波的感染潮。強生內閣順勢將第一劑與第二劑的間隔時間縮短為8週，以加快第二劑的施打，進而讓人們能有更完整的防護力對抗Delta病毒。

在該研究中，研究團隊比較於2020年年底與2021年年初，根據不同間隔時間完成兩劑疫苗接種的503名英國國民保健署（NHS）成員，分析其免疫抗體的反應。當時，Alpha變種病毒株(首現於英國)正於英國快速傳播。

研究團隊在接種第二劑疫苗後的一個月，測量了參與者血液中的抗體水平；結果發現，輝瑞疫苗的兩劑間隔時間不論常還是短，都足以產生強烈的抗體反應。不過，與10週的間隔時間相比，第一劑與第二劑相隔3週的參與者，產生的中和抗體較少。

此外，雖然施打第一劑後的抗體水平有所下降，但體內T細胞的水平(另一種類型的免疫細胞)卻依舊很高。隨著間隔時間的延長，整體來看T細胞的總量減少，但特定類型的輔助T細胞比例卻提升。研究團隊表示，其功用在於維持免疫記憶。

牛津大學的研究員杜安琪(Susanna Duanchie)認為，接種兩劑疫苗的防護效果一定比一劑來得好；但第二劑的接種時間可視情況靈活調整。以英國現有情勢來看，8週是最理想的時間。特別是現在希望打疫苗的人增加，導致需求提升，而Delta病毒又大流行。

研究團隊的佩恩(Rebecca Payne)則表示，「這項研究提供令人信賴的證據，證實兩種施打計畫在完成兩劑疫苗接種後，都會產生強大的免疫反應」。英國NHS的數據也證實，輝瑞疫苗可降低重症、住院率與死亡率，即使只接受一劑疫苗也是如此。

※保護自己

負責疫苗接種部署的官員查哈威（Nadhim Zahawi）認為，這項研究對英國甚至全世界都非常重要。這讓世人更充分了解新冠病毒免疫反應背後的機制，以及完整接種疫苗的重要性。

其表示，為保護人們免於Delta病毒的迫害，英國已將兩劑之間的間隔由12週縮短為8週。這項最新研究則支持政府做法，並強調8週會產生最佳的免疫反應。「我呼籲成年人完整接種2劑疫苗，保護自己與周圍的人。9月起英國會加強針對數百萬名最脆弱的族群接種計畫，以維持防護力」。