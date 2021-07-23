電陶爐無端冒火「兇手」滿臉疑惑肇逃 網：拆家慘變燒家（取自台中市消防局臉書粉絲專頁）

台中市上月發生1起電陶爐在住家無端遭開啟後，將上方塑膠籃燒毀並起火事件，警消事後發現「肇事者」竟是家中寵物貓，原來屋主外出時未將電陶爐插頭拔除，導致貓誤觸開關，進而引發濃煙火勢，所幸最後即時撲滅、未造成傷亡，監視器也曝光貓「肇事逃逸」的有趣畫面；警消提醒長時間未用的家電應拔除插座以防危險。

台中市消防局日前在臉書粉絲專頁PO文表示，台中市東區精武路1處集合住宅上個月發生火警，1個放在櫃子上的電陶爐因為多日未使用，屋主也未拔掉插頭，導致家中的寵物貓不慎誤觸開關，電陶爐不斷加熱之下竟燒毀上頭擺放的塑膠籃，悶燒許久後開始冒出火光，接著有冒出濃煙，完整過程全被室內監視器拍下。

台中市上月發生1起電陶爐在住家無端遭開啟後，將上方塑膠籃燒毀並起火事件，警消事後發現「肇事者」竟是家中寵物貓。（翻攝自台中市消防局臉書粉絲專頁）

電陶爐上方的塑膠籃起火後波及一旁的櫃、吊櫃，最後是樓管人員發現濃煙趕緊通知屋主，屋主進屋後才用滅火器及時滅火，無造成人員傷亡；監視器也拍下「肇事逃逸」的貓，該貓當時坐在櫃子上誤觸開關後，疑似發現不對勁，頭一撇就跳下櫃子，所幸最後並無災情；消防局提醒，長時間未使用電陶爐應拔掉電源線插頭，並保持電陶爐爐面淨空，避免誤觸開關導致啟動加熱。

其他網友則留言說，「家有毛小孩，電器用品開關都要加上防護，免得牠們誤觸」、「這個飼主超母湯」、「厲害了貓，人家的貓最多就拆家，這隻貓燒家」、「哇真的要很小心！還好都平安」、「我睡前都會把延長線、電風扇插頭切掉」、「嚇死我了」、「感謝分享此火災案例，毛小孩誤觸電陶爐起火真的好危險」。