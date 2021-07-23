國民黨主席選舉因疫情而延期，中常委沈智慧近2週在中常會質疑黨主席延任，昨發新聞稿直指江啟臣不應延任，提到歷屆2次延期都是經黨主席當選人同意。對此，國民黨主席江啟臣表示，黨中央向來都是依照黨章規定、國家法令、中常會決議來推動黨務，不論是選舉時程或任期，都依照中常會決議辦理。

被問到蔡英文總統向大陸鄭州表達慰問，國台辦回以感謝，但僅提到「台灣有關方面」，江啟臣說，面對天災疫情相互關心與支持，本來就是超越政治對立的人性光輝，希望大家都應該朝善意方向來解讀，相信向鄭州表達慰問者的起心動念都是對鄭洲人民誠摯的關心。

至於行政院宣布加購3600萬劑莫德納疫苗，江啟臣提醒，指揮中心過去不斷對外宣稱採購到很多國際疫苗，但遲遲沒有到貨或延遲到貨，甚至造成別人捐贈比我們採購的多，實際上，提高到貨率才有辦法催出施打率，因此，能否即時到貨才是重點。

另外，政大選研中心20日公布最新民調，自認為自己是台灣人的比例維持在歷史高點，達63.3％，更有25.5％民眾「偏向獨立」，創下政大選研中心自1994年進行民調以來的新高。

對此，江啟臣說，民調數字很多，變化非常快，有時候看得眼花撩亂，這些數字參考就好，最重要的事情就是把工作做好，確保黨務推動順利，得到人民認同，更重要的目標是希望人民給國民黨的分數愈來愈高。