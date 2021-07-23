台中市有33家居家檢疫替代所，提供民眾防 疫隔離，但一名工程師住進居家檢疫替代所，卻先前任房客的頭髮及指甲屑，抱怨房間不乾淨，還遭業者嗆「不然你換別家」，市長盧秀燕23日表示，若無法做好防疫清潔及落實環境衛生，不排除取消該旅館作為居家檢疫替代所的資格。

一名剛結束隔離的工程師爆料說，他七月初依規定入住居家檢疫替代所14天，卻發現房內床單與地毯有之前房客的長頭髮，不但頭髮散落滿地，還有指甲屑，廁所也散發異味，環境髒亂，入住後眼睛莫名紅腫，多次聯繫公司及旅館業者，反映房間不乾淨，希望更換居家檢疫替代所，但疫情高峰無法更換，打1999市民專線詢問沒結果，求助無門。

盧秀燕今日視察安和非營利幼兒園開園前防疫整備措施，會後受訪指出，市府核准旅館成立居家檢疫替代所，須符合多項條件，其中為落實防疫，環境清潔衛生為最起碼的要求

，因此絕不容許此情形發生，昨日已指示觀旅局深入了解，若無法做好防疫清潔及落實環境衛生，不排除取消該旅館作為居家檢疫替代所的資格。

盧秀燕強調，市府居家檢疫替代所每日每房補助1000元，入住民眾也有付費，環境清潔衛生是防疫基本要求，絕不容許這種情形發生，已指示觀旅局了解，如果無法改善，不排除取消業者居家檢疫替代所資格。

盧秀燕也感謝近兩個月來兢兢業業的居家檢疫替代所工作人員，他們需承擔健康風險來為隔離中的民眾服務，她對絕大部分的人都予以肯定，針對少部分無法遵守規定者，會考慮解除其資格。

觀旅局表示，目前台中市有33家居家檢疫替代所，從疫情以來，已有2家違反中央流行疫情指揮中心因應指引，觀旅局已經廢止替代所資格。

為確保台中市居家檢疫替代所落實防疫措施，觀旅局表示，每個月與衛生局、民政局、教育局及勞工局等單位進行聯合查核，查核業者是否依照中央流行疫情指揮中心公布防疫旅宿因應指引規範，落實門禁管制、清潔消毒作業、送餐流程、房務整理、垃圾清運等事項，若發現尚需改善部分，即予以輔導改善完成。

觀旅局指出，將聯合稽查並加強查核頻率，若查獲確實未依防疫旅宿因應指引規範落實房務整理及清潔消毒，將限期改善，如逾期仍未改善，即會廢止其居家檢疫替代所資格。