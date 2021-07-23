中方的FC-31「鶻鷹」隱形戰機最近出現在武漢航母樓上測試，盛傳它可能成為新航母艦載機。

然而，《商業內幕》（Business Insider）網報22日指出，由於瀋陽飛機工業集團自行研發了俗稱殲-31的FC-31，因此沒有像成都飛機工業集團研製的殲-20般，獲得同等的政府支援。

事實上，FC-31原本是供出口，打算進軍國際市場，但由於沒有斬獲，瀋飛便轉移重心，想要讓它成為中方最新型的隱形戰機。雖然中方空軍似乎不感興趣，但海軍卻看來有意讓它成為航母艦載機。

就許多方面來說，FC-31當初設計，是要用來和美國的單發動機F-35競爭，但它體型略大，並有兩具發動機。而美國海軍的主要艦載機F-35C和F/A-18E最高飛行速度為1.6馬赫，FC-31則據說可達1.8 馬赫。

雖然FC-31比中方現有的航母艦載機，也是世上現役最重的艦載機殲-15輕了2.2萬磅（近10公噸），但它仍有自身的重量問題。它的空機據信重3.8萬磅（約17公噸），而這影響到它的估計為5.6萬磅（約25公噸）的最大起飛重量。

起飛重大愈大，就需要愈大的發動機和更多燃油，而減少了戰機能搭載的武器數量。