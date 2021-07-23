指揮中心5月11日頒布之《疫情警戒標準及因應事項》。（圖／取自指揮中心官網）

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

本土疫情趨緩，中央擬27日起「降級不解封」，雖全國警戒將至二級，民眾在戶外仍須全程戴口罩。消息一出引爆網友怒火，灌爆PTT論壇怒轟指揮中心政策莫名其妙、四不像的政策根本沒資格叫降級，更有人翻出5月11日指揮中心頒布的《疫情警戒標準及因應事項》，質疑二級警戒明明在戶外就不需要全程戴口罩，身為指揮中心指揮官的陳時中根本在自打臉。

針對中央「降級不解封」，網友在PTT論壇發文痛批：「防疫警戒說要降級 戶外強制要求繼續戴口罩，根本就沒資格叫降級。」該網友刊出5月11日指揮中心頒布的《疫情警戒標準及因應事項》，其中明文寫道：「集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩。」並未規定民眾在戶外也要全程配戴口罩，明顯前後規定不一、自我矛盾。

發文網友氣憤表示：「目前確診過的案例，到底有幾例是在戶外感染的？指揮中心能說說看嗎？在戶外，只要不是人潮擁擠的地方，我脫下口罩運動、呼吸新鮮空氣、野餐，到底是危險在什麼地方？開放內用而且還開放室內群聚，卻不開放戶外不用戴口罩，根本就沒有道理。」該網友更直言，只要一想到在外面跑步、散步，說降級了還得全戴口罩，也不能買水跟飲料邊運動邊喝就非常生氣，這根本不叫降級。

此文一出，網路迴響熱烈，網友紛紛氣憤表示：「陳時中又在自打臉！」「這個智障政府以為防疫就是戴口罩」、「真的，想到大熱天戶外要戴口罩就流汗了」、「政府不按照規定辦事是很大的事情」、「一個人去海邊走走旁邊沒人為什麼要口罩」、「其實是一種濫用權力的延伸表現」、「連室內餐飲內用都有條件開放了，戶外旁邊沒人要全程戴口罩是什麼道理？」「戶外有財團嗎？有獻金嗎？」