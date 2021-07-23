受烟花颱風影響，國內海陸空交通陸續宣布因應措施，目前統計今日海運有5條航線、41船班取消；國內線航班取消6架次，國際暨兩岸航線則取消7架次。

交通部航港局表示，基隆－馬祖停航1航次、南竿－莒光停航2航次、南竿－北竿停航12航次、東港－小琉球停航22航次、鹽埔－小琉球停航4航次，5條航線今日全部停航。

中國南方航空今日取消台北往返上海的CZ3096／CZ3095航班。民航局統計，今日截至上午10時，國內線取消6架次、延誤1架次，國際暨兩岸航線取消7架次。

烟花颱風來襲 新北動物之家24小時輪班留守護毛寶貝
受烟花颱風外圍環流影響 中部以北、東北部嚴防豪大雨
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