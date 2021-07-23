富邦金(2881)去年稅後淨利創下歷史新高、達902.72億元，亮眼的獲利表現也反映在股利配發政策，今股東會通過分派普通股現金股利每股3元，股票股利每股1元，合計每股4元，創下歷史新高紀錄，配發率達46.8%，現金股利及股票股利的組合，亦可望提供股東更好的實質收益。7月26日為現金股利除息交易日，8月1日為現金股利配息基準日，8月24日為現金股利發放日。今股東會也通過長期資金募集案，發行股數不超過15億股。

為提升資本規模及強化財務結構，今日股東會中也通過資本公積轉增資發行新股案，擬自本公司資本公積提撥10,233,603,990元撥充資本發行新股，每股面額10元，計發行普通股1,023,360,399股，每仟股無償配發100股（以超過票面金額發行普通股溢價之資本公積提撥）。為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求，並使資金募集管道更加多元化及彈性化，今日股東會中亦通過長期資金募集案，其發行之股數以不超過15億股為原則，可望提升營運綜效、強化公司競爭力，更對股東權益有正面助益。

富邦金控董事長蔡明興表示，2020年受新冠肺炎疫情影響，全球經濟呈現衰退，台灣在疫情控制相對得當下，經濟面衝擊相對較輕，台灣金控業整體獲利仍表現亮眼再創歷史新高，2020年富邦金控稅後淨利達902.72億元，每股盈餘8.54元，連續十二年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。

蔡明興指出，2020年富邦金控旗下各子公司創下非常優異的經營績效。做為富邦金控重要獲利引擎的富邦人壽持續創下佳績，2020全年稅後淨利605.9億元創下歷史新高，初年度保費及總保費皆為業界排名第二，合併總資產也在2020年7月突破5兆元大關；台北富邦銀行維持穩定核心獲利，信用卡流通卡數年成長率為市場第一；富邦產險市佔率達24.1%，連續39年穩居市場龍頭；富邦證券致力發展新種業務，2020年獲利亦創下開業33年以來歷史新高。