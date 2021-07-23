【LIVE直播】7/27降級不解封！指揮中心最新說明。（中時新聞網）

降二級警戒指引。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（23日）宣布，7月27日至8月9日全台降至2級，但不排除任何時候改變。指揮官陳時中表示，全球近來風險增高，有些國家解封後，且疫苗打到一定的程度放寬管制，結果造成很大的疫情，仍需提高警覺。降至2級後，仍須全程戴口罩、維持安全距離、實聯制等，KTV、舞廳等娛樂場所維持不開放。

陳時中表示，越南過去防疫表現好，昨單日有6194人確診，南韓1838人，泰國1.3萬，馬來西亞1.3萬，日本現在在奧運，疫情仍處在高點，有5300多人，以色列近來1434人確診，英國有4萬人左右，這些經驗都讓我們有所警惕。

陳時中公布相關指引，包括室內維持2.25平方公尺距離，室外1平方公尺。集會室內50人，室外100人，超過就需要提出計畫。

餐飲內用方面，仍維持7/13微解封的規定。陳時中表示，隔板、社交距離都要做到，婚宴不能換桌、逐桌敬酒，隔間以50人、室外以100人為限。

符合主管單位管理的，有很多要開放的都有詳列出來，重要的是休閒娛樂場所維持關閉，歌廳、舞廳、夜總會、酒家、KTV、理容院、電子遊戲場、麻將館、桌遊場等維持關閉。教育場域如社區大學實體課程、K書中心、樂齡中心也不開放。

餐飲內用與先前「微解封」的指引一致，並未調整，包括內用需有隔板和社交距離，超商、賣場內用區也包含在內。至於超商熟食販售，本次仍不開放。

陳時中指出，美術館、圖書館等也開放，但要維持一定的人流管制，有些要口罩的表演活動，至少要與觀眾距離3公尺以上，觀眾的座位應保持梅花座等原則。

降二級警戒指引。（圖／指揮中心提供）

降級說明如下：

一、通案性原則：

1. 除飲食外，外出全程配戴口罩。

2. 確實執行實聯制登記措施。

3. 保持社交安全距離。

4. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

5. 集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。

6. 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

二、婚宴、公祭可開放：

1. 公祭遵守內政部相關防疫規定處理。

2. 婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

三、仍須關閉之場所：

1. 休閒娛樂場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。

2. 教育學習等場域：社區大學(開放受理秋季班報名，實體課程不開放)、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所。